Giudetti si accasa al Santarcangelo e non si nasconde: "Obiettivo vittoria del campionato"

Lo Young Santarcangelo comunica ufficialmente l’approdo in maglia gialloblù dell’attaccante classe 1994 Alberto Giudetti, proveniente dal Bakia Cesenatico con cui aveva iniziato la stagione in Prima Categoria. Santarcangiolese doc, è nato e cresciuto sotto tutti i punti di vista all’ombra del campanile: ha svolto la trafila nel settore giovanile del Santarcangelo dove tutt’ora vive e lavora. In carriera ha fatto esperienza di Terza e Seconda Categoria con le maglie di Soglianese e Rubicone Calisese, ora torna a giocare per la squadra della sua città dopo una breve esperienza anche in Prima Categoria al Bakia.

“La scelta è stata facile, sono un ragazzo che vive Santarcangelo a 360 gradi. – dice così Giudetti da nuovo giocatore gialloblù – Giocare al CPB Stadium V. Mazzola per uno come me che da piccolo ha visto giocare anche la serie C su quel campo è motivo di grande orgoglio ed interesse. Mi unisco ad un gruppo molto ambizioso, sono contento che sia composto da persone giovani che hanno voglia di vincere e lavorare. Io mi metterò a totale disposizione di Mister e compagni, cercando di aiutare tutti a raggiungere l’obiettivo finale che è la vittoria del campionato.”