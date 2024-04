Calcio, Gorelli dopo la doppietta all'Olbia: "Mi era rimasto in gola il gol annullato a Catania al 90'"

Due gol di testa, entrambi su cross da calcio d'angolo di Lamesta. Una serata da incorniciare per Matteo Gorelli, che con una doppietta nella vittoria per 5-0 al Neri contro l'Olbia di Gaburro trova le sue prime reti stagionali. "Il secondo forse più bello" commenta il difensore, la cui dedica va alla sua famiglia e allo staff del Rimini. Si tratta anche di una rivincita personale: "Un po' mi è rimasto qua quello di Catania al 90' (indica la gola con la mano e si riferisce alla rete ingiustamente annullata nella semifinale di ritorno di Coppa che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ndr), lì me lo hanno strozzato in gola. Qui è meno importante, ma va bene lo stesso. Sono andato verso i compagni perché ci vogliamo bene, lo spogliatoio è solido, il gruppo è bello e siamo contenti di venire qua. Mi hanno sempre dato fiducia, come io l'ho data a loro".

Non è ancora tempo per fare bilanci, personali o di squadra: "Si fanno alla fine, c'è ancora un obiettivo in corsa e cerchiamo di raggiungere quello. Dopo ci si mette a sedere con chi di dovere e si fanno i bilanci di tutto". Indubbiamente la crescita dell'esperto difensore c'è stata, dopo un inizio difficile. "Essendo uno dei più vecchi mi sono messo anche davanti ai ragazzi, se c'è da prendersi una responsabilità la prendo io, non la do a un ragazzino. In allenamento non stacco mai, l'impegno e il lavoro ripagano sempre. Questo è quello che posso lasciare ai giovani, che si devono ricordare di quello che è un po' più in là con l'età ma non molla mai. E' questo che si devono ricordare, perché poi... il lavoro paga" conclude Gorelli.