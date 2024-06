Calcio, Rimini e Gorelli avanti insieme: contratto biennale per l'esperto difensore

Il Rimini annuncia il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto con il calciatore Matteo Gorelli. Il difensore biancorosso, che nella scorsa ha collezionato 29 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia, continuerà a vestire la maglia a scacchi sino a giugno 2026. L'esperto classe 1991 ha segnato anche due reti in campionato, entrambe nella gara al Neri contro l'Olbia vinta per 5-0.