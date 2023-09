Gradara Futsal, nasce una nuova squadra di futsal femminile a Cattolica

Cattolica si veste di rosa, nasce infatti il progetto Asd Academy Cattolica Futsal dedicato a tutte le bambine e ragazze, neofite e non, che vogliono cimentarsi nell’avviamento al gioco del calcio e la nuova squadra Asd Gradara Futsal, quasi venti pedine agli ordini del volto noto in ambito di calcio a cinque, e non, Alessandra Imbriani, impegnate nel Campionato Figc Marche serie C. Una scacchiera ricca di elementi giovani e giocatrici di esperienza, per la maggior parte new entry nel Campionato Regionale, per un progetto pluriennale fortemente voluto da Omar Ibidi e Veronica Lisotti.

Gli allenamenti della “Prima Squadra” femminile, si svolgono presso la Palestra di Gradara, location utilizzata anche come campo da gioco per le gare del sabato pomeriggio home made, mentre il giovedi’ nella tensostruttura di Misano. Le giocatrici, provenienti da Romagna e Marche, dopo aver svolto la preparazione sul sintetico dell’impianto Giorgio Calbi, sono già scese sul parquet per la prima Coppa fra le mura del Pian di Rose, ma è venerdì 29 settembre che vedranno il via del Campionato, ospiti dell’Asd Kappabi Potenza Picena.

“Il progetto verte alla crescita, al miglioramento, nei giusti tempi, - spiega mister Imbriani -, quest’anno ci avviciniamo a questa serie C con l’etichetta di “matricola”. Ho trovato un gruppo che ha già avuto modo di amalgamarsi nel corso delle partitelle estive, predisposto al lavoro, con grande voglia di imparare, di crescere, ci sono ottimi elementi su cui poter porre le fondamenta per costruire, con umiltà, il nostro destino. Vogliamo scoprire fin dove possiamo arrivare, dal punto di vista tattico, tecnico e di mentalità sportiva. Chiaro, andiamo ad affrontare compagini con roster di spessore, esperte e competenti, ma stiamo lavorando per poter sorprendere in primis noi stesse, e poi anche l’ambiente circostante. Sarà anche occasione per poter imparare dalle squadre con cui ci confronteremo, carpire tanti elementi che il futsal puo’ insegnare".

"Per quanto mi riguarda, - prosegue - è un cammino molto stimolante, c’è tanto entusiasmo, si può veramente crescere a 360 gradi, passo dopo passo, senza pressioni, per valutare nel tempo cosa riusciremo a fare. Sono propositiva, nonostante il gap con le altre realtà, penso che potremo fare buone prestazioni e uscire dal campo soddisfatte del nostro operato. Auguro un grande in bocca al lupo alle mie giocatrici, di credere sempre nel miglioramento individuale e collettivo, di divertirsi, per un’esperienza che possa risultare bella e gratificante. Colgo l’occasione per ringraziare la società, Omar Ibidi e Veronica Lisotti, che mi hanno dato questa opportunità, tutte le figure dello staff, con cui si è, sin da subito, creato un bellissimo rapporto di grande collaborazione ed energia, stiamo bene assieme e mi supportano in ogni dinamica”.

La rosa: Priscilla Monaco, Marinella Forlani, Sara Micci, Ylenia Ghelfi, Elisa Musaro’, Sofia Graziani, Serena Aureli, Elisa Ottaviani, Sara Fiumana, Giulia Tamburini, Valentina Stefanini, Veronica Contino, Beatrice Marcolini, Giulia Falghera, Manuela Errighi, Vanessa Angelini, Carolina Foglietti.

Staff: Roberto Guidi Presidente, Veronica Lisotti Team Manager e Responsabile Comunicazione, Massimo Vandi, Debora Pizzagalli, Daniela Rapa Dirigenti, Morena Pierpaolini e Luigi La Torre Preparatori Portieri, Luca Marchini Fisioterapista.

Per poter seguire le vicende dell’ASD Gradara Futsal:

Pagina Fb: Asd Gradara Futsal e Profilo Instagram: ASD Gradara Futsal official. Per info riguardanti bambine e ragazze che vogliano cimentarsi nel gioco del calcio, allenamenti il lunedì e il mercoledì campo calciotto Cattolica dalle 17 alle 19 in compagnia di mister Veronica Lisotti e Marzia Papi.