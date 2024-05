Playoff, il Rimini espugna Gubbio: Cernigoi regala la qualificazione al secondo turno contro il Perugia

Colpaccio del Rimini, che espugna di misura Gubbio e accede al secondo turno dei playoff. L'uomo partita è Cernigoi, che all'85', due minuti dopo essere entrato in campo, segna la sua quinta rete in dieci presenze nei playoff. I romagnoli erano costretti a vincere nei 90' per continuare la loro avventura e così hanno fatto, riscattando pienamente il 4-0 subito proprio a Gubbio nell'ultimo turno di campionato. Sabato i biancorossi torneranno in Umbria, questa volta per affrontare il Perugia, classificatosi quarto nel girone B e quindi automaticamente qualificato al secondo turno.

Il primo tempo si chiude senza reti, ma a sfiorare il vantaggio sono i padroni di casa in due occasioni. La prima al 14' con il tentativo da fuori area di Mercati deviato sulla traversa da Colombi, poi al minuto 33 l'estremo difensore del Rimini salva con un prodigioso intervento sul colpo di testa Udoh su angolo di Di Massimo. Nella ripresa capita una buona chance a Lamesta su punizione (57'), ma la traiettoria del pallone non si abbassa. I romagnoli crescono col passare dei minuti e prendono il pallino del gioco, Gubbio nervoso anche a causa delle due occasioni non capitalizzate nel primo tempo. Altra chance per gli umbri al minuto 83, ma Desogus da posizione esterna non inquadra lo specchio della porta. Il gol che vale la qualificazione lo segna Cernigoi (85') due minuti dopo essere entrato in campo, con un gran inserimento su verticalizzazione di Langella. Nel recupero sfiora la rete Mercadante con una sponda che per poco non entra. Al triplice fischio grande festa nel settore ospiti occupato da 358 tifosi biancorossi.