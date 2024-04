Pesante sconfitta subita dal Rimini a Gubbio: ai playoff la possibile rivincita

Il Rimini chiude il campionato perdendo 4-0 a Gubbio e resta decimo. Non riescono a invertire il trend negativo in trasferta i biancorossi, si tratta della sesta sconfitta consecutiva lontano dal Neri includendo la Coppa Italia a Catania. L'obiettivo è ritrovare il successo esterno nel primo turno dei playoff che i biancorossi disputeranno proprio a Gubbio la prossima settimana.

Gli umbri passano in vantaggio al 17', quando Di Massimo batte una punizione e trova Chierico che col piattone batte Colombi. L'occasione nel primo tempo per il Rimini capita sulla testa di Ubaldi che su angolo di Megelaitis manda fuori. Raddoppia Udoh al 50' con un diagonale dopo essere stato servito in profondità, il gran tiro dalla distanza di Di Massimo al 62' vale il 3-0. All'86' Megelaitis provoca un rigore su Desogus, dal dischetto Galeandro non sbaglia e chiuda la gara 4-0. Da segnalare l'uscita dal campo in barella di Gigli.