C'è la trasferta a Gubbio per il Rimini prima dei playoff, Troise: "Spazio a chi ha giocato meno"

Dopo aver strappato il pass per i playoff, il Rimini chiude il campionato con la trasferta a Gubbio di domenica (inizio ore 20). Gli umbri (battuti già due volte questa stagione dai romagnoli) sono quinti, mentre i biancorossi vogliono migliorare la loro attuale decima posizione in classifica. "Ci siamo goduti un bellissimo obiettivo - attacca mister Troise alla vigilia -, poi siamo tornati a fare le cose serie perché in palio ci sono punti, rimanere con la testa e con il fisico per preparare un play off che si giocherà nell’immediato. Sarà l’opportunità per qualcuno che partirà dall’inizio e che ha visto qualche partita di troppo dalla panchina, ci sarà spazio per questi giocatori. È una classifica che può migliorare, anche se la percentuale è bassissima, ma comunque ci dobbiamo provare e andare a fare una gara seria e di mentalità".

Un risultato positivo darebbe fiducia anche il vista del debutto nei playoff: "Un altro elemento è rimanere con la spina attaccata, oltre a un discorso di nervi, di fisico. Comunque fare risultato aiuta ad alimentare l’autostima, le certezze, il coinvolgimento di un ambiente interno ed esterno, la nostra città. Sono tutte componenti che aiutano a preparare una partita secca, non sappiamo contro chi. Il nostro dovere è di alimentarla, significa andare lì a fare una partita importante, cercando di strappare punti". Per la sfida al Gubbio saranno assenti gli squalificati Morra, Lamesta, Langelli e Lepri, oltre gli infortunati Rosini, Iacoponi e Pietrangeli, mentre rientrano Malagrida e Leoncini. Il tecnico biancorosso non ha rimpianti sulla stagione della sua squadra: "Questa squadra a parte qualche passaggio a vuoto ha sempre lavorato con costanza e serietà, cercando di fare il massimo. Poi, se consideriamo il valore dell'organico, molte volte ha espresso un valore superiore a quella che può essere una decima posizione. Le stagioni sono condizionate da tanti elementi, non solo dal valore della squadra, per arrivare a certi obiettivi bisogna strutturarsi in tantissime aree".