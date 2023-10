Ha vinto un torneo di Viareggio con il Bologna, Emanuele Troise è il nuovo allenatore del Rimini

Il Rimini Football Club ha annunciato di aver affidato la responsabilità tecnica della prima squadra a Emanuele Troise.

Il nuovo tecnico biancorosso, che ha firmato un contratto sino a giugno 2024, arriva al Rimini coadiuvato dal vice allenatore Domenico Di Cecco. Il nuovo allenatore biancorosso ha cominciato l’esperienza in panchina nel 2012, come vice di Fabio Pecchia al Latina, poi nel 2014 è diventato collaboratore tecnico al Bologna prima di accasarsi alla Casertana alla guida della formazione Primavera. Nuovo ritorno in Emilia tra le giovanili rossoblù con la prestigiosa vittoria del Torneo di Viareggio nel febbraio 2019. Nella stagione 2020-2021, diventa allenatore del Mantova con cui arriva decimo nel girone B conquistando la fase play off. Nel novembre 2021 subentra a Giuseppe Ferazzoli sulla panchina della Cavese, in serie D, terminando il campionato al secondo posto. Confermato anche per la stagione appena trascorsa, ha condotto la squadra al primo posto in condivisione disputando lo spareggio promozione, poi perso, con il Brindisi.

Emanuele Troise dice a caldo: "Sono felice di arrivare in questa importante piazza dove ritengo ci sia la possibilità di costruire qualcosa di importante. Ci sono due valori che ritengo fondamentali e che cercherò di trasmettere a tutti: il senso di appartenenza e la cultura del lavoro".

Antonio Di Battista: "Siamo molto contenti, era il profilo che volevamo per dare impulso al nostro progetto. Troise è un allenatore di carattere, che ha già raggiunto risultati importanti sia nel calcio giovanile, sia nel calcio professionistico: da parte di tutto il Rimini FC un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".