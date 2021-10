Il Rimini completa la settimana perfetta, resta in vetta e vendica la Coppa rifilando un poker al Progresso

Restano dunque in vetta alla classifica i biancorossi, che vendicano la sconfitta rifilatagli proprio al Neri dal Progresso ai calci di rigore in Coppa Italia

Con un gran 4-0 al Progresso il Rimini centra la terza vittoria nel giro di una settimana, dopo gli hurrà contro Tritium e Forlì. Restano dunque il vetta alla classifica i biancorossi, che vendicano la sconfitta rifilatagli proprio al Neri dal Progresso ai calci di rigore in Coppa Italia. Sabato prossimo i ragazzi di Gaburro saranno impegnati nel derby di San Mauro Pascoli.

La partita

Il Rimini va avanti già al 9' grazie a Gabbianelli, che sfrutta una respinta corta del portiere e lo punisce. Celeste è poi bravo a rifugiarsi in angolo dopo il tentativo da fuori area di Tanasa 3' più tardi. Al 14' è 2-0: il Progresso dopo un corner in attacco subisce contropiede, Andreis viene lanciato a rete e dopo una lunga corsa supera il portiere e sigla dunque il raddoppio. 5' dopo è già tris: Ferrara sfrutta un cross rasoterra di Lo Duca e fa gioire ancora una volta i tifosi di casa. Gioca solo il Rimini: al 36' la difesa ospite respinge ben tre tantativi dei padroni di casa in seguito a un corner. E con questo parziale si chiude la prima metà di gioco.

Al 55' Mencagli sciupa una ghiotta chance solo davanti al portiere. 20' dopo però si fa perdonare superando l'estremo difensore felsineo da posizione defilata per la rete del poker. All'88' Greselin sciupa la palla del 5-0 mandando alto da ottima posizione. Dopo il triplice fischio, il Rimini raggiunge quota 13 punti in classifica e resta in vetta.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni (12' st. Pietrangeli), Cuccato, Contessa (34' st. Haveri); Andreis (18' st. Tonelli), Tanasa, Greselin; Gabbianelli, Mencagli (34' st. Tomassini) Ferrara (18' st. Piscitella).

In panchina: Piretro, Berghi, Pari, Germinale. All. Gaburro.

PROGRESSO (4-3-1-2): Celeste; Mele (29' st. Maltoni), Ferraresi, Fiore, Rossi; Marchetti (40' st.Bonvicini), Bagatti (12' st. Esposito E.), Gulinati; Badiali (34' st. Esposito E.); Matta, D'Amuri.

In panchina: Tartaruga, Rea, Baccolini, Cantelli, Grandini, Bonvicini, Maltoni, Esposito L. All. Moscariello.