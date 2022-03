Il Rimini fatica ma supera il Mezzolara e resta a +5 sul Ravenna

Seppur con tanta sofferenza, la capolista Rimini vendica la sconfitta d'andata battendo di misura il Mezzolara. Decide la gara un gol all'84' di Pietrangeli, abile di testa su cross da calcio d'angolo di Gabbianelli. Gli emiliani hanno dimostato di non essere in quarta posizione per caso, disputando un'ottima gara nel campo più difficile del girone, ma dopo essere rimasti in 10 nell'ultimo quarto d'ora a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Dall'Osso non hanno potuto fare risultato. La contemporanea vittoria del Ravenna contro il Prato rende ancora più preziosi questi 3 punti per i biancorossi, che restano a +5 sui bizantini e mercoledì prossimo saranno di scena ad Agliana.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Pietrangeli, Panelli, Haveri (14' st. Pecci, 42' Pari); Callegaro, Tanasa, Tonelli (14' st. Germinale); Gabbianelli, Mencagli (31' Ferrara), Piscitella (41' st. Pari). In panchina: Piretro, Carboni, Lo Duca, Arlotti. All. Gaburro.

MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli; Melli, Dall'Osso, Fort, Musiani; Faggi (42' Rinieri), Roselli, Landi; Cortesi, Semiao (19' st. Bertani), Bernardi (29' st. Garavini). In panchina: Wangue, Busi, Sciaccaluga, Valente, Darraji, Triggiani. All. Nesi.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

RETI: 39' st. Pietrangeli

AMMONITI: Panelli, Dall'Osso, Pecci, Faggi, Pietrangeli, Garavini,Tanasa.

ESPULSI: 27' st. Dall'Osso per doppia ammonizione.

NOTE: spettatori 1500 circa. Angoli 3-6. Recupero: 1'pt.