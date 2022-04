Al via la prevendita per il derby Ravenna Rimini, tutte le info per i tifosi biancorossi

Il Rimini comunica che la prevendita dei tagliandi per la partita Ravenna – Rimini in programma domenica 10 aprile alle ore 15:00 allo stadio Bruno Benelli sarà effettuata con le seguenti modalità. Per i residenti nella provincia di Rimini sarà possibile acquistare tagliandi esclusivamente nel settore ospiti: curva sud (capienza 627 posti) ed esclusivamente in prevendita da martedi 5 aprile ore 9:00 entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 9 aprile. La prevendita sarà disponibile in via esclusiva presso i punti vendita Vivaticket previa presentazione di documento di identità. Non sarà possibile acquistare biglietti online e domenica, giorno della partita, i botteghini allo stadio non saranno abilitati all’emissione di biglietti per il suddetto settore. Le tariffe per il settore ospiti sono: intero: 5 euro, ridotto under14 1 euro in abbinamento a un biglietto adulto.

I punti vendita della provincia di Rimini

Segnaliamo di seguito i punti vendita attivi presso la provincia di Rimini:

TABACCHERIA PRUCCOLI

INDIRIZZO: Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini

TELEFONO: +39 0541 51917

EMAIL: tabaccheriapruccoli@gmail.com

ORARI: Lun-Sab 7.00/19.30;

MILLENIUM BAR TABACCHERIA

INDIRIZZO: via Carlo Ponte, 44 Rimini

TELEFONO: +39 0541 384109

EMAIL: milleniumtab@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 07.00/13.30;

TABACCHERIA ROMANI INDIRIZZO: via Popilia, 5 Rimini

TELEFONO: +39 0541 742702

EMAIL: gabrieleromani96@yahoo.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 15.00/20.00 Dom: 10.00/13.00 17.00/19.00;

VISIT RIMINI C/O UFFICIO TURISTICO STAZIONE

INDIRIZZO: Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini

TELEFONO: +39 0541 51331

EMAIL: stazione@visitrimini.com

ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 Dom: Chiuso;

SANTARCANGELOEVENTI

INDIRIZZO: Via Pascoli, 22 Santarcangelo di Romagna

TELEFONO: +39 0541 622318 - 623818

FAX: +39 0541 329785

EMAIL: info@santarcangeloeventi.it

ORARI: Lun-Sab: 06:30/23.00 Dom: 07.30/13.00 14.30/23.00;

TABACCHERIA DELLA PIAZZA

INDIRIZZO: Via Molari, 10 Santarcangelo di Romagna

TELEFONO: +39 0541 625407

EMAIL: tabaccheriadellapiazza@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 08.00/20.00;

FREE SHOP C/O CENTRO COMM.LE ATLANTE

INDIRIZZO: Via Tre Settembre,17 Dogana - Repubblica di San Marino

TELEFONO: 0549 905767

EMAIL: info@freeshop.sm.

Parcheggio ospiti e percorso

La tifoseria ospite potrà parcheggiare le proprie autovetture nel parcheggio pubblico situato nel retro del palazzo della Confartigianato con accesso tramite Via Bassa. Il percorso indicato per raggiungere il parcheggio dedicato nei pressi dello stadio è il seguente. Provenienza SS16: Via Ravegnana direzione centro – Rotonda Irlanda – Via San Mama – Via Bassa ingresso parcheggio riservato ospiti.

Introduzione materiale

Al fine di ottenere l’autorizzazione all’introduzione di materiale (striscioni, bandiere, tamburi) all’interno dello stadio è necessario compilare ed inviare via mail a info@ravennafc.it il seguente modulo: https://www.ravennafc.it/wp-content/uploads/2017/09/modulo-gos-striscioni.pdf.

Prevenzione Covid

A seguito degli ultimi aggiornamenti normativi anche la capienza dello stadio Benelli è tornata al 100%, l’accesso sarà possibile:

- presentando un valido green pass base;

- indossando mascherina di protezione FFP2;

- previo controllo della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°.

Per ogni ulteriore informazione non trattata in questo documento si rimanda al regolamento d’uso dello stadio Benelli presente sul sito internet della società.