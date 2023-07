Il Rimini ufficializza il terzo portiere: è il 17enne Jashari, arriva in prestito dal Sassuolo

Dopo Passador e Colombo, il Rimini completa il pacchetto portieri prendendo in prestito dal Sassuolo il giovane Jashari. "Il Rimini Football Club annuncia che il giovane portiere Cristian Jashari è un nuovo giocatore biancorosso. Classe 2006, alto 184 cm arriva in prestito temporaneo dal Sassuolo sino al 30 giugno 2024. Per il 17enne di nazionalità albanese, e già convocato nelle nazionali giovanili del suo Paese, è un ritorno a casa perché in Emilia ci era arrivato nel settembre del 2020 proprio dal biancorosso. Dopo aver militato dai 6 ai 12 anni nella scuola calcio “Junior del Conca” ha vestito la maglia a scacchi tra i pali della Under 13 e Under 14, poi nel 2020 il trasferimento ai neroverdi dove lo scorso anno ha indossato la casacca della Under 17" si legge nella nota emanata dal club.