Calcio, Rimini ospite della Juventus Next Gen. Troise: "Arriviamo con lo spirito giusto"

Trasferta piemontese per il Rimini, sabato allo stadio Moccagatta di Alessandria (ore 16:15) c'è la sfida alla Juventus Next Gen, che all'andata fu vinta dai romagnoli per 4-3. Biancorossi che, dopo tre ko consecutivi, hanno ritrovato i 3 punti domenica scorsa contro la vicecapolista Torres stupendo tutti. I bianconeri sono 14esimi con 23 punti, dietro al Rimini che con 26 è 11esimo. "È chiaro che la vittoria e soprattutto la prestazione, perché poi è stata una vittoria che è arrivata attraverso una buona prestazione, portano buon umore durante la settimana - attacca mister Troise alla vigilia del match -, ma allo stesso tempo ho visto i ragazzi concentrati, che non hanno perso di vista la preparazione alla gara. Una gara complicata, con punti in palio molto importanti. Ci arriviamo con lo spirito giusto, con l’attenzione giusta, con la consapevolezza della posta in palio, con qualche assenza. Ma che comunque mi lascia ben sperare perché hanno disputato una settimana in modo importante quelli che saranno disponibili e presenti".

Oltre allo squalificato Morra, Troise annuncia l'assenza degli indisponibili Capanni, Delcarro, Rosini, Tofanari e Ubaldi. Si preannuncia un calendario pieno di sfide sulla carta molto impegnative per il Rimini. "È un mese particolare quello di gennaio - dice a tal proposito il tecnico biancorosso -, il girone di ritorno è complesso per tanti aspetti. I punti diventano fondamentali, ma noi dobbiamo concentrarci sulla posta in palio domani senza andare troppo oltre, perché i nostri risultati insegnano che ogni partita ha storia a sé". Sull'avversario: "Sappiamo che domani incontriamo una squadra che ha disputato un girone di andata come nella logica di quella che può essere un'under 23, nel girone di ritorno ha già dato segnali di consapevolezza di forza diversa e oltretutto c'è una storia dietro che sappiamo. È un club che dai piccolini inculca una certa mentalità, quindi non lasceranno nulla a caso in virtù di quella che è la posta in palio contro di noi".

Troise entra nel dettaglio sulla collocazione tattica dell'ultimo arrivato in squadra, Malagrida dalla Sampdoria, che potrebbe anche partire titolare: "È un esterno d'attacco principalmente brevilineo, veloce, tecnico, che non disdegna la fase di non possesso, che può ricoprire in modo duttile anche il ruolo di mezzala, come ha fatto alla Samp. È un giocatore che posso utilizzare in quel senso, ma rimane principalmente un giocatore offensivo".