Calcio, poche emozioni tra Juventus Next Gen e Rimini: pareggio a reti inviolate

Pareggio senza reti al Moccagatta di Alessandria tra Juventus Next Gen e Rimini. Una gara opposta a quella dell'andata, quando i biancorossi si imposero 4-3 in quello che fu il primo e unico successo di mister Raimondi in campionato. Per la truppa di Troise, che veniva dall'esaltante vittoria contro la Torres, il pari mancava dalla trasferta di Olbia del 6 dicembre (sempre a reti inviolate). In attesa delle altre gare di giornata i romagnoli si portano a 27 punti in classifica, restando in zona salvezza. Prossima settimana doppio appuntamento al Neri: mercoledì la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Catania, domenica la sfida di campionato al Pineto.

Nessuna occasione ed emozione nel primo tempo al Moccagatta. Al 27' ci prova Lepri su calcio d'angolo battuto da Megelaitis e non trova la porta. Si sporca i guanti per la prima volta Colombi al 39' che blocca senza alcun problema il destro incrociato di Sekulov. Quest'ultimo viene fermato troppo duramente da Leoncini che diventa il primo ammonito della partita (41'). Nella ripresa crescono i bianconeri e mettono in difficoltà il Rimini, al 60' occasione piemontese sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina ma Muharemovic viene anticipato sul tentativo di tap-in da un difensore. Ospiti pericolosi al 72' con il tiro-cross di Lamesta fuori non di molto, poi al 90' è Iacoponi a cercare la fortuna da fuori ma senza inquadrare lo specchio della porta. Nel primo minuto di recupero viene espulso Muharemovic per somma d'ammonizioni, ma negli ultimi minuti il Rimini (che reclama un rigore per fallo di mano) non riesce a impensierire la Juventus Next Gen.