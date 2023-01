Calcio, il terzino Lo Duca passa temporaneamente dal Rimini al Riccione

Il difensore Lorenzo Lo Duca, terzino classe 2003 passa allo United Riccione in prestito dal Rimini FC. Lo scorso anno collezionò 29 presenze con la formazione biancorossa (26 delle quali da titolare) fornendo 3 assist, quest'anno non è ancora sceso in campo. Il calciatore si allena già agli ordini di Mattia Gori.