Rimini calcio, Lombardi passa al Pontedera in prestito con diritto di riscatto

Il Rimini comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lombardi, al Pontedera. "Ad Alessandro che si è sempre distinto per professionalità, la società augura il meglio per il prosieguo del campionato" scrive il club in una nota. Classe 2000, Lombardi era arrivato in Romagna nell'ultimo giorno dell'ultima sessione estiva di calciomercato, e in questa prima fase di stagione ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppa con una rete segnata.