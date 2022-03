Calcio, pokerissimo del Santarcangelo a Longiano: gialloblù ora in vetta

Larga vittoria per lo Young Santarcangelo. Successo esterno dei ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi che espugnano il “Novelli” di Longiano ed ora condividono la vetta della classifica a quota 30 punti con l’Around Sport, fermato sullo 0-0 dal Sarsinate.

La ‘manita’ dei gialloblù si realizza quasi interamente nella ripresa, ma è poco dopo il fischio d’inizio che Molari insacca per l’1-0. Diverse le occasioni per lo Young Santarcangelo, che solo dopo l’intervallo si sblocca definitivamente: vanno a segno Rocchi, capitan Succi e Depaoli con tre conclusioni potenti dal limite dell’area, mentre conclude il pokerissimo Lombardi rimanendo freddo a tu per tu con Broccoli.

Il commento di mister Mugellesi

“Sotto il punto di vista della prestazione non siamo andati bene oggi - analizza l'allenatore gialloblù - prendiamo il risultato ed il primo posto in classifica come positivi ma soprattutto nel primo tempo non abbiamo giocato all’altezza: eravamo brutti, lenti e prevedibili, è vero che abbiamo sbloccato subito la partita ma abbiamo sbagliato tanti passaggi e non riuscivamo a trovare il nostro gioco. Non siamo stati per niente belli da vedere.” Mugellesi vuole progressi: “Bisogna migliorare l’atteggiamento che mettiamo in campo, dagli allenamenti in settimana alla partita il sabato. Succede poi quel che è successo oggi: interpretando male la partita e prendendola sotto gamba si rischia di fare delle figuracce". Ma il tecnico vede anche qualcosa di positivo oltre al risultato: "M’è piaciuto il cambio di mentalità nel secondo tempo, questo vuol dire che la squadra è riuscita a fare un salto di qualità ed a modificare gioco ed intensità. Questo è di buon auspicio, però in settimana lavoreremo e parlerò alla squadra perchè questo atteggiamento non va bene.”