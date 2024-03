Calcio, dopo 3 vittorie consecutive in campionato il Rimini inciampa a Lucca

Battuta d'arresto per il Rimini, che dopo 3 vittorie consecutive in campionato viene sconfitto 2-1 al Porta Elisa di Lucca. Non basta il gol di Morra nel finale, a pesare solo le reti subite nel primo tempo. Una settimana da dimenticare per i biancorossi, dopo l'uscita dalla Coppa Italia maturata quattro giorni prima a Catania. Gli uomini di Troise mercoledì sera torneranno al Neri per ospitare il Sestri Levante e macinare punti in ottica piazzamento playoff.

Toscani pericolosi già al primo minuto con Gucher che per poco non trova il gol dalla distanza. Un'occasione in avvio anche per gli ospiti che al 5' sfiorano la rete con la conclusione di Malagrida deviata da Sala. Al 18' Lucchese in vantaggio grazie al colpo di testa di Quirini su calcio d'angolo di Disanto. Al 33' raddoppia Gucher, che dopo aver rubato palla a Langella avanza e buca Colombi in uscita. 4 minuti dopo è provvidenziale Chiorra a negare il gol a Malagrida con un gran riflesso. In avvio di ripresa ottima risposta di Colombi sulla conclusione di Yeboah, poi al 50' Lamesta prova la conclusione mandando a lato. La Lucchese amministra, il Rimini riesce a dimezzare lo svantaggio all'89' quando Morra approfitta di un pasticcio tra Chiorra e Fazzi segnando a porta vuota. Troppo tardi però, perché nei 5 minuti di recupero nonostante l'assedio non arriva il guizzo che vale il pareggio e i romagnoli chiudono una settimana amara.