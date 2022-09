Il Rimini di scena a Lucca, Gaburro: "Trasferta molto tosta, sarà un campo da battaglia"

Dopo le due vittorie consecutive contro Virtus Entella e Olbia, il Rimini torna in Toscana, dov'era stato al debutto in campionato pareggiando contro il San Donato Tavarnelle. Questa volta i biancorossi saranno ospiti della Lucchese alle 17:30 di sabato. "Andiamo con un entusiasmo diverso - comincia mister Gaburro - e affrontiamo una squadra sicuramente superiore al San Donato dal punto di vista della rosa, quindi penso che più che dei riferimenti territoriali dobbiamo cercare dei riferimenti calcistici e questa è una trasferta molto, molto tosta".

L'allenatore commenta l'arrivo del difensore Nicolò Gigli: "Abbiamo inserito un giocatore perché noi sui centrali eravamo scoperti, nel senso che io vedo Regini soprattutto terzino sinistro, poi lui può adattarsi anche a fare il centrale, ma anche Tofanari e Pasa possono adattarsi a fare i centrali, un conto sono gli adattamenti e un conto è quello che è il compito principale all’interno del nostro progetto di gioco. E da quel punto di vista lì avevamo tre centrali di ruolo, adesso ne abbiamo quattro. Poi è chiaro, in difficoltà momentanea per quanto riguarda gli infortuni perché Allievi sarà fuori ancora per un po’ e Panelli è fuori domani. Per fortuna abbiamo completato l’organico, altrimenti domani saremmo stati un po’ tirati". Non saranno della partita, oltre a Panelli ed Allievi, anche anche Mencagli, Lo Duca e Piscitella.

"Penso che noi dobbiamo andare là aspettandoci la miglior Lucchese possibile su un campo che tra l’altro è già abbastanza deteriorato di suo - dice il tecnico a proposito della partita -, in una giornata in cui sembra pioverà. Quindi penso che sarà un campo da battaglia e noi dobbiamo dimostrare soprattutto quell’aspetto del Rimini”. Davanti sarà confermato il tridente Sereni-Vano-Santini? Così Gaburro risponde: "Davanti secondo me stiamo bene in più di tre. Chi ha giocato l’ultima partita dall’inizio, ma anche chi è entrato hanno fatto bene. Rosso ha recuperato molto bene. Penso che sarà una partita dove davanti servirà sia prima sia durante perché penso che dobbiamo cercare di sfruttare al massimo chi sta meglio, e se ne hai un tot che stanno bene bisogna che li sfrutti anche durante la gara. Davanti in questo momento siamo in questa situazione".