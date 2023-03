Rimini calcio, il ds Maniero: "Non si può parlare di delusione, il risultato principale sta arrivando"

Dopo la sconfitta interna contro la Recanatese, il ds del Rimini Andrea Maniero ha preso la parola a seguito degli interventi di Gaburro e Tonelli. "Una partita dove siamo stati timidi - analizza Maniero -, come spesso ultimamente accade, con l’entusiasmo che in questo momento c’è meno. Evidentemente i risultati creano questa cappa nei giocatori e un po’ in tutto l’ambiente e di conseguenza non riesci a sviluppare, un po’ di felicità in campo manca, e questo manca, quindi la partita è una partita che rimane spesso bloccata, senza iniziative, se non a sprazzi, questo è un po’ quello che sta accadendo ultimamente, rispetto a un girone d’andata molto più spumeggiante”.

Il ds non vede delusioni tra i giocatori, nonostante la ultime prestazioni: "Io non parlerei mai di delusioni. Sono i ragazzi che, come ha detto il mister, se li vedi durante la settimana hanno un altro spessore, purtroppo poi conta la domenica o il sabato, come in questo caso, ma non si può mai parlare di delusione perché alla fine è stato detto qui, il risultato principale sta arrivando, e nessuno ci ha regalato niente, quindi se i ragazzi sono nei playoff è perché se lo sono meritato, se lo sono meritato un po’ tutti. E questa è la cosa che mi dispiace di più: vederli così affranti, vederli così tristi. Abbiamo provato anche in settimana a dire due parole su questa cosa, di essere più liberi nelle giocate, anche perdere la partita sicuramente, ma giocarla con una testa diversa. Purtroppo questo è l’aspetto più difficile dello sport in generale. Sono bloccati, mi sembra la parola più corretta".