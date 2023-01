Il Rimini comunica in una nota di aver ceduto in prestito Marcello Sereni fino al termine della stagione al Fiorenzuola. "A Marcello da parte di tutto il Rimini in bocca al lupo per la seconda parte di stagione" si legge. Il classe '96 ha raccolto in biancorosso 13 presenze andando a segno nella trasferta vinta a Chiavari contro la Virtus Entella.