Scambio tra Rimini e Pro Sesto: Marchesi veste biancorosso, Sereni fa percorso inverso

Il Rimini nella tarda serata di venerdì ha comunicato le ultime due operazioni di un calciomercato davvero movimentato, in cui i romagnoli hanno rivoluzionato la rosa. Si tratta di un acquisto e una cessione: veste biancorosso Federico Marchesi, e firma un contratto annuale. Centrocampista classe 1999, nato a Bergamo, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Pro Sesto. Cresciuto nelle giovanili di Atalanta, Milan e Lazio, in carriera ha militato anche nel Monza e al Lecco. Vanta oltre 80 presenze e 3 reti nel campionato di Serie C. Contestualmente il giocatore Marcello Sereni è stato ceduto alla Pro Sesto 1913.