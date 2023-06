Calcio, Marco Bucci è il nuovo allenatore del Riccione 1926

La Riccione Calcio 1926 comunica di aver raggiunto l’accordo con Marco Bucci come responsabile tecnico della prima squadra. Bucci veste biancazzurro dopo l’esperienza con la Vis Misano con il quale ha vinto il campionato di Prima Categoria ed il Tropical Coriano in Eccellenza nelle ultime tre stagioni.

Per la società riccionese si tratta del punto di partenza nella programmazione della nuova stagione per la prima squadra, la volontà è quella di creare un gruppo competitivo e legato profondamente a Riccione “Marco Bucci era la nostra prima scelta” ha commentato Francesco Cesarini della Riccione Calcio 1926 “siamo veramente soddisfatti di averlo al nostro fianco perché ha compreso fino in fondo il nostro progetto sportivo e con Marco gettiamo le basi per costruirlo con tanto entusiasmo e convinzione insieme alla nostra dirigenza ed il legame con il progetto “Generazione S” del Sassuolo Calcio".

Ed è lo stesso Mister Marco Bucci a confermare la soddisfazione della sua decisione “Ho scelto il progetto e le persone chiamate a portarlo avanti. Con la Riccione Calcio 1926 penso ci sia la grande opportunità di essere parte fin dall’inizio di un progetto ambizioso ed originale. Mi è stato chiesto di incidere sulla crescita dei singoli giocatori che mi saranno affidati e di formare un gruppo di ragazzi in grado di creare entusiasmo e senso d’identità da parte dei riccionesi. E’ una bella sfida e l’affronto anche con la consapevolezza di avere un punto di riferimento come l’affiliazione “Generazione S” del Sassuolo Calcio, conoscere da vicino quella realtà è stato per me importante nella decisione presa per quanto si possa fare insieme a Riccione oggi e in futuro”.