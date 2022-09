Tutti in campo per ricordare il giocatore, allenatore e dirigente che tanto ha dato allo sport di Riccione

Si è svolto a Riccione il ‘Memorial Giampaolo Bracalenti’, organizzato per ricordare a quasi due anni e mezzo dalla scomparsa, la figura dello storico giocatore, allenatore e dirigente di calcio che a Riccione ha scritto un pezzo di storia dello sport cittadino. Diversi ragazzi di tutte le età si sono ritrovati insieme presso il campo sportivo di via Arezzo, la sua seconda casa, sede della storica società ‘Tre Villaggi’ (poi divenuta Fya Riccione), della quale Paolo è stato per tanti anni il presidente.

Insieme ai famigliari e a tanti suoi conoscenti lo si è ricordato nel modo che a lui piaceva di più: giocare a calcio divertendosi. Alla fine dell’incontro vi è stata la consegna della targa ricordo alla famiglia da parte del comitato organizzatore del memorial. L’occasione è servita anche per raccogliere fondi benefici in favore di Aism Riccione (associazione italiana sclerosi multipla), presente con un proprio banchetto. "Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone partecipanti, giocatori e semplici convenuti, per la bella riuscita dell’evento; in particolare Arianna Fabbri e lo staff della ‘Femminile Riccione Calcio’ per l’ospitalità" scrivono gli organizzatori.