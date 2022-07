Il Rimini fa shopping ad Ancona, si punta su Sereni e Delcarro. Per la porta idea Nobile dal Foggia

In attesa delle ufficialità, il Rimini inizia a muoversi sul calcio mercato in vista del debutto in serie C. Manca ancora l’annuncio, ma i biancorossi sono in fase di definizione con Marcello Sereni, esterno d’attacco, classe 1996, in arrivo dall’Ancona. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, il ds Andrea Maniero è ormai sulle tracce da giorni e si attende solo la conferma dell’accordo. Sempre dall’Ancona potrebbe arrivare un secondo rinforzo: il Rimini vuole chiudere con Andrea Delcarro, centrocampista classe 1993, reduce da 28 presenze e 4 gol con la maglia dei marchigiani.

Sul taccuino dei riminesi c’è sicuramente anche il portiere del Foggia Tommaso Nobile, che sembrava essere orientato alla conferma. Invece con una discrepanza tra domanda e offerta, in mezzo ci sarebbe il Rimini con la proposta di un contratto biennale. Nobile è sicuramente in cima alla lista dei desideri del ds Andrea Maniero che sta lavorando per concretizzare qualche affare in vista della partenza della stagione in agenda per il 15 luglio con le visite mediche di routine.