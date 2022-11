Serie D, United Riccione sconfitto nel derby contro la Sammaurese

Lo United Riccione esce sconfitto 2-0 nel derby di San Mauro Pascoli. I padroni di casa segnano entrambe le reti nella ripresa con Merlonghi e Maltoni, biancazzurri poco pungenti che restano a quota 18 punti in quattordicesima posizione, a +5 dalla zona rossa dei playout.

La cronaca

Dopo la brutta prestazione casalinga contro il Crema lo United Riccione affronta il derby con la Sammaurese un modulo nuovo che tiene conto delle assenze per squalifica di Benedetti e Ferrara e di quella per infortunio di

Padovan. Nel 352 schierato per la prima volta esordio da titolari per Rui Ferreira e Cavallini sugli esterni mentre Colacicchi torna al centro della difesa dopo un lungo periodo di stop. La partita è praticamente bloccata fino alla mezzora dova va a referto solamente il cambio anticipato Rui Ferreira- Gambino. Al 32’ si accende la miccia, Benedetti non arriva sul corner messo in mezzo da Merlonghi. Ribaltamento di fronte, grande giocata di Cavallini ma D’Antoni solo nell’area piccola non riesce a trovare il tocco giusto. Dall’altra parte è bravo Pezzolato a respingere su Merlonghi poi, 60 secondi dopo la conclusione di Gambino e fuori di poco (deviata). Primo tempo che si conclude con Lordkipanidze che dalla distanza sfiora l’incrocio.

Nella ripresa il Riccione parte meglio ma non punge, ci provano D’Antoni al volo e Gambino dalla distanza ma la misura è larga in entrambe le occasioni. Al 23’ su una delle poche proiezioni offensive Maltoni appena entrato spizza per Merlonghi il cui tiro/cross si infila alle spalle di Pezzolato. Gaiola in fuga al 33’ della ripresa, Pezzolato in uscita lo ferma. Il raddoppio arriva al 40’ con Maltoni che si libera della sua marcatura, calcia e batte Pezzolato. Un minuto dopo Merlonghi ha la palla per il tris ma calcia altissimo. United Riccione scosso dal 2-0 ci prova con Silvestri che calcia di potenza ma trova una respinta (forse di mano), poco dopo nuova conclusione del numero 7, Piretro respinge e D’Antoni appoggia in porta ma l’assistente chiama l’offside. Allo scadere colpo di testa di D’Antoni alto.

Tabellino

SAMMAURESE - UNITED RICCIONE 2-0

SAMMAURESE (433):

Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Canalicchio; Scarponi (31’st Haruna), Gaiola, Casadio; Bonandi (31’st Maltoni), Merlonghi (41’st Romano), Barbatosta (37’st Misuraca).

A disp.: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Bonafede, Cremonini.

All.: Martini

UNITED RICCIONE (352):

Pezzolato; Biguzzi, Rinaldi, Colacicchi (35’st Silvestri); Rui Ferreira (19’ Gambino), Abonckelet, Bellini, Lordkipanidze, Cavallini (25’st Colombo); Panaioli, D’Antoni.

A disp.: De Fazio, Dabrosca, Artur, Contessa, Zappa, Balde.

All.: Gori

Arbitro: Paccagnella di Bologna

Ammoniti: D’Antoni, Benedetti, Misuraca, Colacicchi

Marcatori: 23’st Merlonghi, 40’st Maltoni.