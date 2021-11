Prima sconfitta in campionato per il Rimini, a Budrio il Mezzolara vince 2-1

La prima sconfitta in campionato del Rimini arriva sul campo del Mezzolara. In terra emiliana finisce 2-1 per i padroni di casa, Gaburro aveva anticipato proprio alla vigilia del match la pericolosità della formazione che gli ha poi inflitto il primo ko. Dopo il pareggio di Tonelli nella ripresa, a condannare i biancorossi un rigore di Cortesi per fallo di Haveri. Rimini raggiunto in vetta dal Lentigione, fresco di vittoria per 2-1 a San Mauro Pascoli. Archiviata la prima sconfitta, i romagnoli torneranno al Neri domenica prossima per ospitare l'Aglianese.

La partita

Rimini pericoloso al 13', quando Germinale di teta su cross di Piscitella mette fuori di pochissimo. Stessa sorte per la conclusione di Andreis al 29'. A 4' dall'intervallo passano in vantaggio i padroni di casa grazie all'incornata di Pierantozzi su calcio d'angolo di Barnabà. Il pareggio dei biancorossi arriva al 68' con Tonelli, che segna in tap-in dopo la traversa colpita da Tanasa sugli sviluppi di una punizione di Gabbianelli. Romagnoli che spingono per portare a casa il massimo risultato, ma all'84' l'episodio che decide la gara: Haveri commette fallo su Cortesi nell'area di rigore ospite, lo stesso Cortesi trasforma il rigore e fissa il 2-1. Ospiti vicini al pareggio al 92', quando sugli sviluppi di un corner Panelli di testa vede l'opposizione sulla linea di Malagoli.

Tabellino

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli; Pierantozzi, Dall'Osso, Fort, Garavini; Barnabà (67' Rossi), Roselli, Faggi; Darraji; Baietti (83' Bernardi), Cortesi (94' Busi). In panchina: Wangue, Manara, Sciaccaluga, Finessi, Davtyan, Barbieri. All. Nesi.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Cuccato, Panelli, Contessa (63' Haveri); Andreis, Tanasa, Greselin (67' Tonelli); Gabbianelli, Germinale (81' Tomassini), Piscitella (71' Ferrara). In panchina: Piretro, Berghi, Pietrangeli, Pari, Mencagli. All. Gaburro.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

RETI: 41' Pierantozzi, 68' Tonelli, 86' rig. Cortesi.

AMMONITI: Barnabà, Pierantozzi, Faggi, Andreis, Panelli, Germinale.

ESPULSI: nessuno.