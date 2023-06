Calcio, al Calbi di Cattolica la Milan Cup 2023 per promuovere il valore dell'inclusività

Venerdì 16 giugno alle ore 18:00 presso lo stadio Giorgio Calbi di Cattolica si terrà la cerimonia d’apertura della 9° edizione della Milan Cup 2023, importante appuntamento di sport e sociale che quest’anno il club rossonero ha scelto di portare proprio sul territorio romagnolo. Lo speciale torneo, dedicato a circa 800 bambini di 48 tra Scuole Calcio e Centri Tecnici nazionali e – per la prima volta – internazionali affiliati al Club, sarà l’occasione per promuovere il valore dell’inclusività con appuntamenti legati al tema “Football for All Abilities” e di lanciare un nuovo progetto di Fondazione Milan a supporto della comunità romagnola colpita dalla recente alluvione.

La cerimonia, presentata dallo speaker rossonero Gegio e da Sara Federico, sarà arricchita da performance spettacolari e dalla partecipazione di testimonial d’eccezione come il cesenate Sebastiano Rossi, leggendario portiere del Milan per 12 stagioni, nelle quali può vantare – tra le altre – la conquista di cinque Scudetti e una Champions League. L'evento è chiuso al pubblico e riservato esclusivamente ai bambini partecipanti e alle loro famiglie.