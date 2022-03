Calcio a 5, il Rimini crolla nel finale contro il Balça

Il Calcio a 5 Rimini, al termine di una partita combattuta e ben giocata, perde in trasferta sul campo del secondo in classifica Balça Calcio a 5 per 2-0, cedendo soltanto nei minuti finali. Fare punti era una mission impossible e i biancorossi lo sapevano bene. Monesi, in sede di presentazione, però era fiducioso e, difatti, i suoi ragazzi dimostrano di essere in salute, giocando un ottimo primo tempo. Ma giocare un ottimo primo tempo contro squadre del calibro del Balça può non bastare.

Le reti al 15’ e al 22’ del secondo tempo, prima di Qerreti e poi di Fadiga, regalano i tre punti agli emiliani, che continuano così la corsa sul Casalgrandese primo a tre punti di distanza e con una partita in meno. I biancorossi, invece, si possono parzialmente consolare visti i risultati delle altre squadre avversarie dirette alla salvezza.

Tabellino

CALCIO A 5 RIMINI.COM 0

BALÇA CALCIO A 5 2

RIMINI.COM: Ciappini, Fralassi, Muratori, Vitali, Screti, Timpani, Tonini, Celli, Marino, Nishimura,

Gemmani. All.: Monesi.

BALÇA: Caccavale, Fadiga, Conti, Qerreti, Bottoni, Di Bitonto, Gamberini, Fogli, Cherroud, Simone,

Bertani, Assim. All.: Velimir.

ARBITRI: Macca di Imola, La Torre di Lugo di Romagna.

RETI: 15’ st Qerreti, 22’ st Fadiga.

AMMONITI: Conti, Fogli, Simone, Vitali, Nishimura.