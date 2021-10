Promozione, Misano sconfitto nello scontro diretto col Gambettola

Il Misano viene sconfitto 2-0 e si fa sorpassare il classifica dal Gambettola. Riminesi che comunque restano a -3 dalla vetta occupata dal Pietracuta con 18 punti. I padroni di casa passano in vantaggio al 18' grazie al colpo di testa di Vukaj su cross da calcio d'angolo di Luth. Sfiorano il raddoppio 4' dopo i biancoverdi con Capellini, che supera il portiere con un pallonetto ma un difensore ospite riesce a recuperare e mettere in corner. Ci riprova al 37' l'ex Cesena con un tiro a giro, ma l'estremo difensore ospite è bravo a deviare in calcio d'angolo.

Capellini riesce a trovare la via del gol al 50', sfruttando un assist in pallonetto di Giulianelli. A 10' il classe '91 a tu per tu con Pontet non riesce a concludere, mancando il tris. Occasionissima per il Misano al minuto 84 con Torsani, che tutto solo in area non trova lo specchio della porta.