Il Misano non riesce a sfondare il muro della Sampierana

Una domenica priva di emozioni al Santamonica di Misano, con i locali che scendono in campo alla ricerca dei primi punti sul terreno amico ed una Sampierana ben organizzata e pronta al sacrificio. Come prevedibile i ragazzi di De Argila dominano nel possesso palla e stazionano nella metà campo avversaria senza però impensierire mai Niederwieser, mentre la Sampierana chiude bene gli spazi e cerca di sfruttare le ripartenze, ma anche l'estremo difensore locale Pontet non viene mai chiamato in causa se non per anticipare qualche lancio lungo.

Nel secondo tempo il Misano prova a creare qualche occasione in più e i primi tentativi di conclusione da parte di Pontellini e Santoni fanno sperare in una seconda parte di match più animata, ma il campo pesante che rallenta il gioco dei locali favorisce la difesa a denti stretti della Sampierana che si fa sempre trovare pronta a fronteggiare i tentativi del Misano, bloccando il risultato sullo 0 a 0 fino al termine del match.

S.S. Misano: Pontet, Travagliati (9" st Nigro), Senior, Lepri (43' st Bonetti), Pironi, Londero, Gravina, Pontellini, Antonelli, Fabbri (28' st Bardeggia), Santoni. A disp.: Alessandrini, Moroni, Coccia, Acquarelli. All: Fernando

de Argila.

Sampierana: Niederwieser, Quaranta, Canali, Narducci, Braccini (41' st Diversi ), Corbara, Quercioli (19' st Bardi), Petrini (31' st Bravaccini ), Lanzi (19' st Pippi), Battistini (9' st Fabbri), Berni. A disp.: Zammarchi, Simoncini, lavarone, Farfaneti. All.: Federico Barontini

Ammoniti: Lepri (MIS), Bravaccini (Sam).

Arbitro: Sig. Leonardo Alberani (Sez. di Ravenna)

I Assistente: Sig. Luca Paglierani (Sez. di Rimini)

Il Assistente: Sig.ra Simona Cavallari (Sez. di Ravenna)