Sopra di due reti, il S. Ermete resta in 10 e subisce il pareggio nel finale dal Misano

Finisce 2-2 tra S. Ermete e Misano. Pareggio sostanzialmente giusto, la formazione di casa fa la partita dall'inizio e passa in vantaggio a metà secondo tempo prima con Righetti su azione da calcio d'angolo e poi su rigore di Contadini, rimane in dieci alla mezz'ora per espulsione per doppio giallo dello stesso Contadini, che da il via alla rimonta del Misano, concretizzatasi nel finale. Antonelli accorcia le distanze all'84' con un tiro da fuori, e Santoni 4' dopo pareggia con una punizione da trenta metri.

Tabellino

S.ERMETE 2 (57' Righetti, 61' Contadini)

MISANO 2 (84' Antonelli, 88' Santoni)

S.ERMETE: Romani, Bonifazi, Merendino, Baffoni (46' Gattei Colonna), Contadini, Righetti, D'Elia (73' Sartini), Betti (78' Bonetti), Fuchi, Braschi, Noschese (80' Deniku). Panchina: Donini, Canducci, Marcaccio. All. Righetti.

Ammoniti: Betti.

Espulsi: Contadini

MISANO: Pontet, Senior Padula (71' Lepri), Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Bardeggia (55' Santoni), Pontellini, Fabbri (60' Gravina), Antonelli, Nigro (85' Semprini), Alessandrini (78' Torsani). Panchina: Semprini, Coccia, Acquarelli, Bastianelli. All. Irurita.

Arbitro: Lelli di Cesena.