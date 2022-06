Calcio, Davide Nicolini è il nuovo allenatore del Santarcangelo: "Qui partiamo da una base importante"

Lo Young Santarcangelo comunica ufficialmente che Davide Nicolini è il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2022-2023. Il tecnico proviene da quattro stagioni al Verucchio dove ha disputato due annate in Prima Categoria ed altrettante in Promozione, conquistando nella stagione 2021-2022 un'importante salvezza grazie ad un incredibile girone di ritorno.

"Innanzitutto volevo ringraziare la società Verucchio per queste quattro stagioni insieme. Quando si parla di Santarcangelo si respira qualcosa di diverso perchè ha storia e blasone. - queste le prime dichiarazioni di Mister Davide Nicolini da allenatore gialloblù - Dopo la caduta del fallimento sono tornate 700-800 persone allo stadio, c'è un progetto molto importante che guarda ai giovani ed è molto attento ai comportamenti, in generale una visione molto professionale del calcio: questa è una cosa che mi piace molto. Fortunatamente la seconda parte dell'ultima stagione col Verucchio in Promozione è andata bene e l'attenzione s'è spostata sul sottoscritto; ho avuto diverse offerte sia in ambito italiano che sammarinese, io ed il DS Luca Scattolari ci eravamo già sentiti l'anno scorso ma avevo già dato parola al Verucchio e, ritenendomi una persona corretta, ho preferito non continuare i contatti con altre società. Quando quest'anno la Società mi ha contattato ho messo in secondo piano le altre squadre che mi cercavano perchè questo progetto mi attira tanto ed è di grande motivazione per il lavoro che andrò a fare."

I giovani sono molto importanti per il progetto santarcangiolese, l'allenatore si approccerà in maniera differente in base ai giocatori: "Io mi relaziono col giocatore in maniera abbastanza singolare perché credo alla forza del gruppo, ma ogni ragazzo ha una testa diversa. Il giovane in sé e per sé deve capire quali sono le regole in campo e fuori e dev'essere valorizzato per le qualità che ha. Io ho visto le due partite contro l'Around Sport ed ho notato una buona predisposizione per i giovani, però per giocare devono essere bravi e dimostrare di esserlo: qui, però, partiamo da una base importante."



"Il pubblico di Santarcangelo è veramente caldo e sta molto vicino alla squadra - dice Nicolini a proposito dei suoi nuovi tifosi -, sono una spinta in più per la Società e per i ragazzi che, non dobbiamo mai dimenticarlo, sono i protagonisti. La squadra sente questo fondamentale dodicesimo uomo che li sprona a dare quella percentuale in più per raggiungere gli obiettivi che una società importante come lo Young Santarcangelo vuole raggiungere."



Mister Davide Nicolini verrà presentato ufficialmente insieme a tutto il suo staff lunedì 13 giugno alle ore 21.00 presso la sala stampa del CPB Stadium V. Mazzola. La presentazione verrà trasmessa in diretta da PuntogoldSport.