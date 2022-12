Il Rimini espugna di misura Montevarchi, decidono Gigli e Galeotti

Seconda vittoria consecutiva per il Rimini, che dopo l'Ancona supera a domicilio e manda in fondo alla classifica l'Aquila Montevarchi. La prima vittoria stagionale in terra toscana arriva grazie a un colpo di testa di Gigli in avvio di gara, punteggio di 0-1 mantenuto grazie a un super Galeotti, il portiere si conferma uno dei punti di forza del Rimini. Biancorossi che chiudono il girone d'andata con 31 punti in ottava posizione, venerdì prossimo al Neri arriverà il San Donato Tavarnelle: nel match d'esordio finì 1-1.

La partita

Al 3' Gabbianelli pesca Gigli, che di testa porta in vantaggio il Rimini. Occasione per il Montevarchi quando al 16' la spizzata di Giordani su cross di Lischi finisce fuori di poco. Tre minuti dopo grandissimo intervento di Galeotti, che devia in angolo il destro a giro di Kernezo.

In avvio di ripresa si fanno pericolosi i padroni di casa con Marcucci: il suo tentativo rasoterra dal limite è deviato in angolo dalla difesa. Al 51' è chiamato all'intervento Galeotti, bravo a mettere in corner la girata di Jallow. L'estremo difensore biancorosso mantiene in vantaggio i suoi salvando anche sul tiro dal limite di Marcucci, al minuto 62. All'86' il portiere è ancora prodigioso parando, con l'aiuto del palo, il tiro a giro di Kernezo.