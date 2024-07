Rimini calcio, il Vicenza paga la clausola e si aggiudica Claudio Morra

Il Rimini saluta il suo bomber Claudio Morra: il Vicenza lo ha acquistato pagando la clausola presente nel suo contratto. Morra, attaccante classe ’95, nell’ultima stagione al Rimini ha disputato 35 partite in campionato, siglando 19 reti e servendo 3 assist. Nella stagione precedente, con il Piacenza, aveva siglato 11 reti, in 35 gare.

"Il Rimini Football Club comunica che in data odierna il Vicenza, facendo valere la clausola rescissoria onerosa presente nel contratto del giocatore Claudio Morra, ha inoltrato i documenti del trasferimento che è stato completato in giornata. A Claudio la società augura un buon prosieguo di carriera" è la nota diffusa dal Rimini nella serata di giovedì.