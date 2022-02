Altra vittoria in amichevole per il Santarcangelo, Mugellesi: "Dobbiamo solo recuperare gli infortunati"

Termina con un altro successo il filotto di test amichevoli che ha impegnato lo Young Santarcangelo in questi primi 20 giorni di febbraio, in preparazione al ritorno di campionato sabato prossimo in quel di Sarsina. I gialloblù sabato hanno superato per 4-1 i River Delfini, squadra di Terza Categoria riminese, grazie a una doppietta di Giudetti nel primo tempo e ai gol di Depaoli e del neo papà Succi nella ripresa.

“Questo periodo ci ha dato delle buone indicazioni - commenta mister Giacomo Mugellesi -, siamo riusciti a fare risultato anche contro squadra di categoria superiore: questo ci dà sicuramente stimoli e motivazioni per affrontare il girone di ritorno. La partita di oggi probabilmente non è stata molto indicativa dal punto di vista della quantità, però veniamo da una serie di partite una dietro l’altra ed abbiamo pagato un po’ fisicamente. Nel complesso siamo soddisfatti.” Sulla condizione fisica della squadra in vista della ripresa del campionato, così il tecnico: “La squadra sta bene e sta crescendo, stiamo continuando sul nostro percorso e siamo fiduciosi di fare un girone di ritorno altamente competitivo. I risultati poi li porterà il campo, però siamo soddisfatti di questo periodo e di come sta andando; dobbiamo solo recuperare qualche infortunato di troppo, speriamo questa settimana di avere a disposizione più giocatori possibili per avere maggiore libertà di scelta sabato prossimo quando ricomincerà il campionato.”