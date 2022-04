Young Santarcangelo alle prese con l'Atletico Marecchia, Mugellesi: "Pronti e motivati per fare bene"

Settima giornata del girone di ritorno per lo Young Santarcangelo che sabato 9 aprile alle ore 15.30, dopo la rotonda vittoria esterna contro il Real Cesenatico, è pronto ad una nuova recita davanti al pubblico gialloblù del CPB Stadium V. Mazzola, questa volta contro l'Atletico Marecchia, formazione attualmente settima in classifica con 27 punti. La gara d'andata, presso lo stadio Comunale di Pennabilli, terminò 0-0. Come evitare il pareggio a occhiali nel match di ritorno? Mugellesi risponde così: "Basterebbe semplicemente avere un po' più di precisione sotto porta rispetto alla sfida dell'andata che ebbe un andamento strano ed alla fine non riuscimmo a sfruttare le occasioni. L'Atletico Marecchia è un buon collettivo con grande fisicità, soprattutto in mezzo al campo; noi siamo pronti e motivati per fare bene davanti ai nostri tifosi."

Santarcangelo privo dello squalificato Dospinescu, Mugellesi non ne fa un dramma: "Andrej per noi è sicuramente un elemento fondamentale della rosa, ma in queste settimane siamo riusciti a far ruotare diversi giocatori per consentire a tutti gli elementi della squadra di avere il maggior minutaggio possibile e non ne abbiamo risentito. I ragazzi che ho a disposizione sono tutti importantissimi, ho una grande fiducia in tutti loro." "Sia noi che l'Around Sport da domani avremo lo stesso identico percorso per arrivare allo scontro diretto dell'ultima giornata - chiude l'allenatore -, cinque punti di vantaggio sulla terza non ci lasciano tranquilli. Penso che da qui alla fine del campionato ci saranno degli scossoni in classifica."