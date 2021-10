Calcio, Santarcangelo pronto ad affrontare il Real Cesenatico. Mugellesi: "Non sarà semplice metterli in difficoltà"

Tornano davanti al pubblico amico del CPB Stadium V. Mazzola i gialloblù del Santarcangelo, che sabato alle 15.30 sfideranno il Real Cesenatico, al momento occupante la quarta posizione in classifica, nella sesta giornata di campionato. “È una partita molto importante - spiega mister Giacomo Mugellesi - se vogliamo fare un salto di qualità definitivo dobbiamo farlo anche contro chi ci sta davanti in classifica come il Real Cesenatico.”

Sull'avversario: “Domani affrontiamo una squadra molto forte, la conosciamo bene e li ho visti giocare un paio di volte. Sappiamo che gioca un buon calcio e non sarà semplice trovare le soluzioni giuste per metterli in difficoltà" ma i gialloblù giocheranno tra le mura amiche, "A casa nostra sappiamo che i tifosi ci aiutano sempre e stimolano i ragazzi a dare sempre il meglio: domani avremo bisogno anche di loro, speriamo siano tanti come sempre.”



Infine, giungono buone notizie dall'infermeria: “Quando gli impegni infrasettimanali sono così rari non ci sono particolari problemi, le rotazioni che abbiamo adottato ci garantiscono una buona condizione fisica. Finalmente abbiamo recuperato tutti gli infortunati e la condizione generale è buona.”