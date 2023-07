Dal Napoli arriva a Rimini il giovane centrocampista Acampa

Il Rimini comunica che Davide Acampa è un nuovo centrocampista biancorosso. Nato il 9 febbraio 2003 a Massa di Somma, ma cresciuto a Portici, l’esterno sinistro 20enne arriva dal Napoli, con cui la scorsa stagione ha disputato il Campionato Primavera 1 e la Youth League, la Champions dei giovani in cui ha giocato sei partite. Dopo i primi step alla Landriani, Davide è approdato alla Calcio Azzurri e da lì al Napoli. Con il club azzurro campione d’Italia ha disputato i campionati Under 17 e appunto Primavera, mettendo insieme 83 partite e 6 gol. Al suo attivo anche la convocazione nella Nazionale Under 15. A Rimini Acampa ha firmato un contratto in scadenza giungo 2025.