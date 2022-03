Il Rimini sbriga la pratica Aglianese e infila la sesta consecutiva, biancorossi sempre primi a +5

La capolista non si ferma, ad Agliana il Rimini trionfa 3-1 e tiene a -5 il Ravenna, vittorioso con l'Alcione. In terra toscana i gol di Germinale, Ferrara e Tonelli valgono la sesta vittoria consecutiva dei biancorossi. Domenica prossima al Neri arriverà il Fanfulla, prima del big match in casa del Ravenna.

La partita

La contesa si sblocca all'11': Canali respinge la conclusione di Gabbianelli, poi Ricci salva su Tonelli, ma la palla giunge a Germinale che fa centro da due passi. Al 42' raddoppio dei biancorossi, Haveri serve Ferrara in verticale che buca il portiere in diagonale. All'ultimo minuto del primo tempo però i toscani dimezzano lo svantaggio col rigore di Michelotto dopo un fallo di Lo Duca su Nieri. Al 54' Tonelli firma il tris con una conclusione su assist di Germinale. Ospiti che controllano senza problemi la loro sesta vittoria consecutiva e restano in vetta a +5 dal Ravenna.

Tabellino

Aglianese - Rimini 1-3

AGLIANESE (3-4-2-1): Ricci; Meucci, Canali, Colombini; Tempesti (66' Cargiolli), Di Blasio, Romeo, Cesaretti (74' Chiti); Lombardi (76' Sgherri), Michelotto; Nieri (82' Djibril). In panchina: Morandi, Masi, Lazzeri, Fofana, Artioli. All. Venturi.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca (53' Deratti), Carboni, Panelli, Haveri (84' Pietrangeli); Pari, Tanasa, Tonelli; Gabbianelli (80' Arlotti), Germinale (70' Mencagli), Ferrara (53' Piscitella). In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Pecci. All. Gaburro.

ARBITRO: Monesi di Crotone

RETI: 11' Germinale, 42' Ferrara, 45'+1 Michelotto (R), 54' Tonelli.

AMMONITI: Cesaretti, Lo Duca, Tanasa, Haveri, Piscitella.