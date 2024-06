Rimini calcio, Gigli passa all'Arezzo e ritrova mister Troise

Nicolò Gigli passa a titolo definitivo all'Arezzo, ritrovando così Emanuele Troise, suo allenatore al Rimini nella passata stagione. 32 presenze e 4 reti nell'ultima annata per il difensore centrale classe 1996, che era in scadenza di contratto. Resta da monitorare anche la situazione di un altro centrale biancorosso, Nicola Pietrangeli, vicino al Sudtirol. "Gigli ha sottoscritto un contratto biennale e si aggregherà alla squadra il giorno del raduno, fissato per domenica 7 luglio, per essere poi presentato alla stampa nei giorni successivi" scrive l'Arezzo in una nota.