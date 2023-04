Promozione, il Novafeltria resta terzo e costringe il Bellaria alla retrocessione

All'ultimo respiro il Novafeltria supera 2-1 il Bellaria Igea Marina, che retrocede in Prima Categoria con un turno di anticipo sulla fine del campionato. Dopo una traversa colpita da Collini, al 17' Baldinini dalla destra crossa per Frihat, il giovane centrocampista è bravo a stoppare e a infilare Ramenghi. Pari Bellaria al 27' sugli sviluppi di una rimessa laterale: il Novafeltria non riesce a liberare di testa e Marchini, recuperata la sfera, infila di potenza Golinucci. Nel recupero del secondo tempo Golinucci rinvia innescando lo scatto di Baldinini, che brucia Ottaviani e beffa Ramenghi in uscita. I gialloblù restano invece in terza posizione con 53 punti.

Tabellino

NOVAFELTRIA BELLARIA 2-1

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi (31' st Amadei), Foschi, Frihat (35' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (27' st Fabbri Da.), Vivo (27' st Radici). A disp. Burioni, Valdifiori, Bindi, Ceccaroni, Nguer. All. Giorgi.

BELLARIA: Ramenghi, Galassi, Mazzarella (18' st Busiello), Buda, Zanotti, Alvisi (35' pt Venturi), Ceccarelli (8' st Paganelli), Chiussi, Giornali, Marchini (28' st Ottaviani), Fabbri Di. (43' st Donini). A disp. Barbieri, Grossi, Fusi, Vasini. AlI. Reciputi.

ARBITRO: Rafaiani di Bologna.

RETI: 17' pt Frihat, 27' pt Marchini, 48' st Baldinini.

AMMONITI: Toromani, Zanotti, Baldinini, Frihat, Galassi.