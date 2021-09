Un rigore di Domini regala i 3 punti al Novafeltria sul campo della Due Emme

Torna vittorioso il Novafeltria dalla trasferta a Mercato Saraceno. Contro la Due Emme infatti, una rete di Domini al 54' su rigore decide l'incontro. La rete dal dischetto del numero 10 è pochissimi minuti dopo un errore dagli 11 metri dei padroni di casa. Il Novafeltria, ancora imbattuto, diputerà in casa domenica prossima il derby col Misano.

La partita

Al 24' ci prova Ravaglia, Andreani respinge coi pugni. Un minuto dopo ospiti pericolosissimi con Vivo, che solo davanti alla porta non trova lo specchio. Ci prova Toromani con un colpo di testa al 46', ma la palla finisce completamente fuori. Si chiude a reti bianche una prima frazione dominata dalla Due Emme. In avvio di ripresa, Mahmutaj provoca un calcio di rigore: i padroni di casa hanno la chance per il vantaggio, ma Gregori si fa iptnotizzare da Andreani. Al 53' l'arbitro decreta un altro rigore, questa volta per gli ospiti: Domini se lo procura e lo trasforma. Ancora chance per il Novafeltria al 72' con Vivo, che davanti al portiere riesce a trovare solo un corner. Il numero 9 poi sfiora la rete di testa su calcio d'angolo due minuti dopo. La Due Emme cerca il pareggio, al 93' Altieri cerca la fortuna dalla distanza ma sbaglia completamente la mira. La partita si chiude con una punizione di Canali alle stelle.