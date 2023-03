Promozione, tris del Novafeltria al Granata nella ripresa

Squadra in casa

II Novafeltria fatica, ma con uno sprint nell'ultima mezz'ora conquista tre punti meritati contro il Granata e resta al terzo posto del girone E di Promozione. Al 60' Mazzotti viene espulso per doppia ammonizione, Toromani sfrutta la punizione successiva al fallo per pennellare sulla testa di Foschi il pallone del vantaggio. All'80' Vivo raddoppia sfruttando un lancio di Pavani: l'attaccante è bravo a bruciare sullo scatto un difensore e a infilare Barducci in uscita. Barducci nega il bis a Vivo, ma nulla può al 90' sul tiro di Luzzi, servito da Collini, che si infila dopo aver toccato la schiena di Baroni.

Tabellino

NOVAFELTRIA GRANATA 3-0

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Bindi (20' st Pavani), Fabbri (39' st Giorgini), Rinaldi, Foschi, Radici (20' st Vivo), Castellani, Collini, Toromani (36' st Luzzi), Alpino (11' st Frihat). A disp. Grazia, Valdifiori, Lapenta, Semprini. AlI. Giorgi.

GRANATA: Barducci, Amaducci, Pesaresi (32' st Bartoletti), Sacchetti L. (22' st Casotti), Baroni, Fontana, Campinoti (42' st Arfilli), Mazzotti, Brunetti (36' st Boschi), Farabegoli, Tombetti. A disp. Casadei, Braccini, Faggi, Rizzo, Spagnoli. AlI. Bracci.

ARBITRO: Mazzanti di Imola

RETI: 15' st Foschi, 35' st Vivo, 45' st Luzzi

AMMONITI: Sacchetti L., Collini

ESPULSI: Mazzotti