Promozione, tris del Novafeltria sul campo del Misano

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Misano

Netta vittoria del Novafeltria sul campo del Misano: gli ospiti si impongono 3-0 e condannano all'ultimo posto del girone E di Promozione i padroni di casa, in compagnia di Meldola e Bellaria. Dopo un primo tempo senza reti, la vittoria del Novafeltria si concretizza nella ripresa, grazie a due gol in due minuti: al 59' sblocca la gara Baldinini, poi Collini raddoppia. A firmare il 3-0 al 75' è Vivo, che permette ai gialloblù di mantenere la terza posizione, 11 punti dietro il Gambettola e 2 sopra il Forlimpopoli, che hanno però entrambe una gara giocata in più.