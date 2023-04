Promozione, tris del Novafeltria alla Stella, gialloblù ancora in terza posizione

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Novafeltria

Vittoria schiacciante del Novafeltria, 3-0 alla Stella e terzo posto in classifica ancora saldo. Gli ospiti sbagliano un rigore e restano in 10 uomini al 78' dopo l'espulsione del portiere Gentili. Al 12' Baldinini va a segno con un colpo di testa su cross di Toromani, che raddoppia il vantaggio al 27' su rigore. Al 35' la Stella potrebbe riaprire la gara, ma Cicchetti colpisce la traversa su rigore. La gara la chiude Alpino al 75' sorprendendo Gentili, che due minuti dopo prende la palla con le mani fuori area e viene espulso. La Stella, esauriti i cambi, è costretta a schierare Belicchi in porta, che evita la quarta rete di Castellani.

Tabellino

Novafeltria - Stella 3-0

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (41' st Giorgini), Pavani, Castellani, Ceccaroni, Foschi, Frihat (21' st Alpino), Baldinini (41' st Semprini), Collini, Toromani (29' st Radici), Vivo (21' st Fabbri). A disp. Cappella, Bindi, Bovicelli R., Bovicelli T. All. Giorgi.

STELLA: Gentili, Fabbri (1' st Raschi), Zavaglia (20' st Tommasini), Belicchi, Gattei Colonna, Guidomei, Garcia Rufer Az., Cicchetti (1' st Belloni), Garcia Rufer Au., Marconi (29' st Medi), Aprea (20' st Bonucci). A disp. Bascucci, Palladino, Rossi, Eusebi. All. Boldrini.

ARBITRO: Allkanjari di Rimini

RETI: 12' pt Baldinini, 26' pt rig. Toromani, 30' st Alpino.

AMMONITI: Belicchi, Golinucci, Cicchetti, Vivo, Frihat.

ESPULSO: Gentili.