Promozione, pareggio senza reti per il Novafeltria a Mercato Saraceno

Nessuna rete a Mercato Saraceno tra Due Emme e Vis Novafeltria. I riminesi guadagnano tuttavia un punto sul Forlimpopoli, e restano terzi dietro alle inarrivabili Sampierana e Gambettola, coi secondi che hanno battuto di misura proprio i forlivesi. Primo tempo ricco di occasioni, già al 1' Averardi (D) calcia in area da buona posizione ma poco convinto. Risponde il Novafeltria al 10' con Baldinini. Gli ospiti hanno il predominio territoriale ma la Dueemme, rimaneggiata da infortuni e squalifiche, non molla. Poco dopo la mezz'ora doppia occasionissima, una per parte, su calci d'angolo: al 35' miracolo di Gollinucci (N) su incornata ravvicinata di Corbara (D), un minuto dopo è il portiere locale ha compiere una bella parata. Al 38' ancora pericoloso il Novafeltria di testa su cross a seguito di una punizione dalla trequarti. Al 40' Yabre (D) viene rimpallato in area piccola in estremis dal difensore gialloblu. Nel secondo tempo il match si mantiene piacevole e combattuto con le difese che controllano bene gli avanti avversari. A metà tempo un episodio dubbio su trattenuta in area di Altieri (D), la maglia si allunga l'arbitro decreta che la trattenuta non è tanto veeemente da essere punita con il rigore.