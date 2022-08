Nuova goleada del Rimini nel test match contro il Verucchio. C'è il girone della prossima serie C

Sfida in famiglia e goleada per il Rimini. Che inizia a scaldare i motori in vista dell’esordio nel prossimo torneo di serie C. Nelle ore in cui viene ufficializzato il nuovo girone del campionato con cui fare i conti, i biancorossi si allenano sul campo del Verucchio. Grande la differenza a livello sia tecnico sia fisico. Così il risultato è tondo: un bel 10-0 nella sgambata amichevole in vista dei test più impegnativi. Mister Gaburro fa ruotare tutti gli uomini a sua disposizione, cambiando le carte in tavola tra il primo e il secondo tempo. Tanti i curiosi giunti al campo, per conoscere i nuovi volti della squadra neopromossa. Il Rimini tornerà in campo domenica (7 agosto) allo stadio Euganeo per un interessante test match contro il Padova.

Il girone

Ora il Rimini conosce ufficialmente quelle che saranno le sue avversarie nella prossima serie C. La composizione del girone B: Alessandria, Ancona, Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Il tabellino

VERUCCHIO: 1 Paolini, 2 Sancini, 3 A. Genghini, 4 Sebastiani, 5 Renzi, 6 Celli, 7 Bullini, 8 Stefano Sacco, 9 Berluti, 10 L. Genghini, 11 Michilli. A disp.: 12 Russo, 13 Colonna, 14 Fabbri, 15 Girometti, 16 Muccioli, 17 Ribezzi, 18 Semprini, 19 Indelicato, 20 Lotti, 21 Simone Sacco, 22 Bianchi. All. Denis Guerra.

RIMINI 1° TEMPO: 1 Galeotti, 2 Acquistapace, 3 Bianchi, 4 Pasa (33′ pt 17 Tanasa), 5 Allievi, 6 Pietrangeli, 7 Tonelli, 8 Delcarro, 9 Santini, 10 Gabbianelli, 11 Sereni. A disp.: 12 Zaccagno, 13 Panelli, 14 Antei, 15 Rossetti, 16 Cherubini, 18 Laverone, 19 Mencagli, 20 Piscitella, 21 Marconi, 22 Lazzarini, 23 Accursi, 24 Nastase, 25 De Rinaldis, 26 Haveri. All. Gaburro.

RIMINI 2° TEMPO: 1 Galeotti; 18 Laverone, 14 Antei, 13 Panelli, 26 Haveri; 25 De Rinaldis, 17 Tanasa, 15 Rossetti, 20 Piscitella, 16 Cherubini (34′ Nastase), 21 Marconi (25′ st 23 Accursi).

RETI: 2′ pt, 12′ pt, 27′ pt Santini, 9′ pt Acquistapace, 38′ pt Sereni, 40′ pt Tanasa, 31′ st Rossetti, 37′ st Antei, 44′ st Piscitella, 45′ st Colonna (aut.).