Orgoglio per il Rimini: Colombi, Pietrangeli e Lamesta tra i finalisti per il Pallone d'Oro della Serie C

Si è chiusa la seconda parte del sondaggio per il Pallone d’Oro della Serie C, giornalisti e tifosi hanno espresso le loro opinioni in merito ai migliori calciatori del Girone B. Sono state raccolte più di 800 preferenze, il 68% di queste provenienti dai tifosi, il restante 32% dai giornalisti.

Classifica

I 10 giocatori che hanno ricevuto più preferenze prenderanno parte all’ultima fase del sondaggio. A questi si aggiungeranno i 10 più votati del Girone A e i 10 più votati del Girone C. Kenan Yildiz, attaccante della Juventus Next Gen, è il calciatore che ha ricevuto più preferenze (0,39%) e si piazza in prima posizione, seguito da Marco Bleve, portiere della Carrarese, con lo 0,31% delle preferenze. All’ultimo posto del podio Dean Huijsen, difensore di nuovo della Juventus Next Gen, che ha ottenuto lo 0,30% delle preferenze. Per quanto riguarda i giocatori del Rimini: 5° il portiere Simone Colombi, 7° il difensore Nicola Pietrangeli e 9° l'attaccante Davide Lamestra.

Cos'è il Pallone d'Oro di Serie C

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro dello scorso 30 ottobre, Time2play ha lanciato un ampio sondaggio rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo. L’obiettivo è conoscere le opinioni degli esperti e appassionati della ex Lega Pro, coloro che, per ragioni legate a un proprio interesse personale o per dovere professionale, seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.