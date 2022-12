Serie D, Padovan lascia lo United Riccione e passa alla Clodiense

Le strade dello United Riccione e di Stefano Padovan si separano. L'attaccante passa alla Clodiense (Serie D, girone C) dopo 15 presenze tra campionato e coppa finora, con 3 gol e un assist. "A Stefano, insieme ad un sentito "in bocca al lupo" per il prosieguo della carriera anche i migliori auguri di pronto recupero dall'infortunio recentemente subito" scrive il club biancazzurro.